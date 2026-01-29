A Super Bowl Without Immigrants
Tiếng Việt, العربية, Français, 한국어, Русский, Português, Kreyòl Ayisyen, or हिन्दी.
Một Super Bowl Không Có Người Nhập Cư
Vietnamese / Tiếng Việt
Nước Mỹ không chạy bằng Dunkin. Nó chạy bằng con người. Và hàng chục triệu người trong số đó là người nhập cư. Nhiều người trong số họ không có giấy tờ.
Đây là điều tôi hiểu về cuộc sống. Bạn không biết mình có gì cho đến khi mất nó.
Mười ngày nữa, nước Mỹ sẽ kỷ niệm một trong những ngày quan trọng nhất của mình. Super Bowl. Điều gì sẽ xảy ra nếu nước Mỹ không có người nhập cư nào vào ngày Chủ Nhật đặc biệt đó?
Tôi nghĩ đối với nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người hò reo việc 40 triệu người bị vây bắt và trục xuất một cách bạo lực, có một sự mất kết nối. Một sự thất bại trong việc nhận ra người nhập cư quan trọng như thế nào đối với cuộc sống hàng ngày của họ. Đối với khả năng tận hưởng cuộc sống của họ.
Vậy có lẽ chúng ta nên giúp họ hiểu.
Có lẽ chúng ta nên cho họ một Super Bowl không có người nhập cư.
Không có người nhập cư không giấy tờ. Không có người nhập cư có giấy tờ. Chỉ là một Super Bowl trong tương lai mà Trump, Stephen Miller, và MAGA nói họ muốn. Không có người nhập cư xung quanh. Không một ai. Hãy xem điều đó trông như thế nào vào Chủ Nhật yêu thích của nước Mỹ.
Bây giờ, nếu bạn là người nhập cư, đặc biệt là không có giấy tờ, bạn có lẽ không có đống tiền cho phép bạn nghỉ làm. Tôi biết điều đó. Và tôi biết đây là một yêu cầu lớn khi nhờ bạn giúp mở mắt một đất nước đang đối xử với bạn như thế này.
Nhưng tôi vẫn xin.
Tôi sẽ biết ơn. Tôi sẽ biết ơn nếu bạn cho những người Mỹ đồng bào của tôi thấy điều họ từ chối nhìn thấy. Hãy để họ chứng kiến sự hữu ích, vì họ dường như không thể nhận ra nhân tính.
Đây sẽ là một việc lớn. Một Super Bowl không có người nhập cư.
Nếu bạn là người nhập cư, có giấy tờ hay không có giấy tờ, và bạn có thể, tôi xin bạn đừng đi làm vào Chủ Nhật Super Bowl.
Không phải để gây hỗn loạn. Không phải để làm tổn thương ai. Mà là để nói sự thật.
Hãy để nước Mỹ thấy một Super Bowl không có người nhập cư thực sự trông như thế nào.
Chia sẻ điều này. Làm một video. Nói với bạn bè và gia đình bạn. Truyền đi.
Một Super Bowl không có người nhập cư có thể đánh thức nước Mỹ.
سوبر بول بدون مهاجرين
Arabic / العربية
أمريكا لا تعمل بدانكن. إنها تعمل بالناس. وعشرات الملايين من هؤلاء الناس مهاجرون. كثير منهم بدون وثائق.
هذا ما أفهمه عن الحياة. لا تعرف ما لديك حتى يضيع منك.
بعد عشرة أيام من اليوم، ستحتفل أمريكا بأحد أهم أيامها. السوبر بول. ماذا لو لم يكن في أمريكا أي مهاجرين في ذلك الأحد المميز؟
أعتقد أن كثيراً من الأمريكيين، خاصة أولئك الذين يهللون لاعتقال وترحيل 40 مليون شخص بكل ما يتطلبه ذلك من عنف، لديهم انفصال عن الواقع. فشل في إدراك مدى أهمية المهاجرين في حياتهم اليومية. في قدرتهم على الاستمتاع بأيامهم.
لذا ربما يجب أن نساعدهم على الفهم.
ربما يجب أن نعطيهم سوبر بول بدون مهاجرين.
بدون مهاجرين غير موثقين. بدون مهاجرين موثقين. فقط سوبر بول في المستقبل الذي يقول ترامب وستيفن ميلر وماغا أنهم يريدونه. بدون مهاجرين حولهم. لا أحد. دعونا نرى كيف سيبدو ذلك في يوم الأحد المفضل لأمريكا.
الآن، إذا كنت مهاجراً، خاصة بدون وثائق، فأنت على الأرجح لا تملك كومة من المال تسمح لك بالتغيب عن العمل. أعرف ذلك. وأعرف أنه طلب كبير أن أطلب منك المساعدة في فتح عيون بلد يعاملك هكذا الآن.
لكنني أطلب على أي حال.
سأكون ممتناً. سأكون ممتناً لو أريت مواطنيّ الأمريكيين ما يرفضون رؤيته. دعهم يشهدون الفائدة، بما أنهم لا يستطيعون على ما يبدو رؤية الإنسانية.
سيكون أمراً كبيراً. سوبر بول بدون مهاجرين.
إذا كنت مهاجراً، بوثائق أو بدون وثائق، وكنت قادراً، أطلب منك ألا تذهب إلى العمل يوم أحد السوبر بول.
ليس لإحداث فوضى. ليس لإيذاء أي شخص. بل لقول الحقيقة.
دع أمريكا ترى كيف يبدو سوبر بول بدون مهاجرين حقاً.
شارك هذا. اصنع فيديو. أخبر أصدقاءك وعائلتك. مرره.
سوبر بول بدون مهاجرين قد يوقظ أمريكا.
Un Super Bowl Sans Immigrants
French / Français
L’Amérique ne tourne pas grâce à Dunkin. Elle tourne grâce aux gens. Et des dizaines de millions de ces gens sont des immigrants. Beaucoup d’entre eux sont sans papiers.
Voici ce que je comprends de la vie. On ne sait pas ce qu’on a jusqu’à ce qu’on le perde.
Dans dix jours, l’Amérique célébrera l’un de ses jours les plus sacrés. Le Super Bowl. Et si l’Amérique n’avait aucun immigrant en ce dimanche béni?
Je pense que pour beaucoup d’Américains, surtout ceux qui applaudissent l’idée que 40 millions de personnes soient raflées et déportées avec toute la violence que cela implique, il y a une déconnexion. Une incapacité à réaliser à quel point les immigrants comptent dans leur vie quotidienne. Dans leur capacité à profiter de leurs journées.
Alors peut-être devrions-nous les aider à comprendre.
Peut-être devrions-nous leur donner un Super Bowl sans immigrants.
Pas d’immigrants sans papiers. Pas d’immigrants avec papiers. Juste un Super Bowl dans le futur que Trump, Stephen Miller, et MAGA disent vouloir. Aucun immigrant autour. Aucun. Voyons à quoi ça ressemble le dimanche préféré de l’Amérique.
Maintenant, si vous êtes immigrant, surtout sans papiers, vous n’avez probablement pas un tas d’argent qui vous permet de manquer le travail. Je le sais. Et je sais que c’est beaucoup vous demander d’aider à ouvrir les yeux d’un pays qui vous traite comme ça en ce moment.
Mais je vous le demande quand même.
Je vous en serais reconnaissant. Je vous serais reconnaissant de montrer à mes compatriotes américains ce qu’ils refusent de voir. Laissez-les constater l’utilité, puisqu’ils ne semblent pas pouvoir reconnaître l’humanité.
Ce serait quelque chose d’important. Un Super Bowl sans immigrants.
Si vous êtes immigrant, avec ou sans papiers, et que vous le pouvez, je vous demande de ne pas aller travailler le dimanche du Super Bowl.
Pas pour causer le chaos. Pas pour blesser qui que ce soit. Mais pour dire la vérité.
Laissez l’Amérique voir à quoi ressemble vraiment un Super Bowl sans immigrants.
Partagez ceci. Faites une vidéo. Dites-le à vos amis et à votre famille. Faites passer le message.
Un Super Bowl sans immigrants pourrait réveiller l’Amérique.
이민자 없는 슈퍼볼
Korean / 한국어
미국은 던킨으로 돌아가지 않습니다. 사람들로 돌아갑니다. 그리고 그 사람들 중 수천만 명이 이민자입니다. 많은 이들이 서류 미비자입니다.
제가 인생에서 이해한 것이 있습니다. 잃기 전까지는 가진 것의 소중함을 모릅니다.
열흘 후, 미국은 가장 중요한 날 중 하나를 기념할 것입니다. 슈퍼볼. 만약 그 특별한 일요일에 미국에 이민자가 한 명도 없다면 어떨까요?
저는 많은 미국인들, 특히 4천만 명이 체포되어 폭력적으로 추방되는 것을 환호하는 사람들에게 단절이 있다고 생각합니다. 이민자들이 그들의 일상생활에 얼마나 중요한지 깨닫지 못하는 것입니다. 그들이 하루를 즐길 수 있는 능력에 얼마나 중요한지 말입니다.
그러니 어쩌면 우리가 그들이 이해하도록 도와야 할 것입니다.
어쩌면 우리가 그들에게 이민자 없는 슈퍼볼을 보여줘야 할 것입니다.
서류 미비 이민자 없이. 서류 있는 이민자 없이. 트럼프, 스티븐 밀러, 그리고 MAGA가 원한다고 말하는 미래의 슈퍼볼. 주변에 이민자가 없는. 아무도 없는. 미국이 가장 좋아하는 일요일에 그것이 어떤 모습인지 봅시다.
지금, 당신이 이민자라면, 특히 서류가 없다면, 아마 일을 쉴 수 있게 해주는 돈 더미 위에 앉아 있지 않을 것입니다. 저도 압니다. 그리고 지금 당신을 이렇게 대하는 나라의 눈을 뜨게 도와달라고 부탁하는 것이 큰 부탁이라는 것도 압니다.
하지만 그래도 부탁드립니다.
감사드리겠습니다. 제 미국 동포들에게 그들이 보기를 거부하는 것을 보여주신다면 감사드리겠습니다. 그들이 인간성을 인식하지 못하는 것 같으니, 실용성이라도 목격하게 해주십시오.
큰 일이 될 것입니다. 이민자 없는 슈퍼볼.
당신이 이민자라면, 서류가 있든 없든, 가능하다면, 슈퍼볼 일요일에 출근하지 말아 주시기를 부탁드립니다.
혼란을 일으키려는 것이 아닙니다. 누군가를 해치려는 것이 아닙니다. 진실을 말하기 위해서입니다.
이민자 없는 슈퍼볼이 실제로 어떤 모습인지 미국이 보게 해주십시오.
이것을 공유하세요. 영상을 만드세요. 친구와 가족에게 알려주세요. 전달해 주세요.
이민자 없는 슈퍼볼이 미국을 깨울 수 있습니다.
Супербоул без иммигрантов
Russian / Русский
Америка работает не на Данкин. Она работает на людях. И десятки миллионов этих людей — иммигранты. Многие из них без документов.
Вот что я понимаю о жизни. Ты не знаешь, что имеешь, пока не потеряешь.
Через десять дней Америка отпразднует один из своих самых священных дней. Супербоул. Что, если бы в Америке не было ни одного иммигранта в это благословенное воскресенье?
Я думаю, что для многих американцев, особенно тех, кто аплодирует тому, чтобы 40 миллионов человек были схвачены и депортированы со всей жестокостью, которую это требует, существует разрыв с реальностью. Неспособность осознать, насколько иммигранты важны для их повседневной жизни. Для их возможности наслаждаться своими днями.
Так что, может быть, нам стоит помочь им понять.
Может быть, нам стоит показать им Супербоул без иммигрантов.
Без нелегальных иммигрантов. Без легальных иммигрантов. Просто Супербоул в том будущем, которое Трамп, Стивен Миллер и MAGA говорят, что хотят. Без иммигрантов вокруг. Никого. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть в любимое воскресенье Америки.
Если вы иммигрант, особенно без документов, у вас, вероятно, нет кучи денег, которая позволяет пропустить работу. Я это знаю. И я знаю, что это большая просьба — помочь открыть глаза стране, которая так обращается с вами прямо сейчас.
Но я всё равно прошу.
Я буду благодарен. Я буду благодарен, если вы покажете моим соотечественникам-американцам то, что они отказываются видеть. Пусть они увидят полезность, раз уж они, похоже, не могут признать человечность.
Это было бы большим делом. Супербоул без иммигрантов.
Если вы иммигрант, с документами или без, и у вас есть такая возможность, я прошу вас не выходить на работу в воскресенье Супербоула.
Не для того, чтобы создать хаос. Не для того, чтобы кому-то навредить. А чтобы сказать правду.
Пусть Америка увидит, как на самом деле выглядит Супербоул без иммигрантов.
Поделитесь этим. Снимите видео. Расскажите друзьям и семье. Передайте дальше.
Супербоул без иммигрантов может разбудить Америку.
Um Super Bowl Sem Imigrantes
Portuguese / Português
A América não funciona com Dunkin. Funciona com pessoas. E dezenas de milhões dessas pessoas são imigrantes. Muitos deles indocumentados.
Isso é o que eu entendo sobre a vida. Você não sabe o que tem até perder.
Daqui a dez dias, a América vai celebrar um dos seus dias mais sagrados. O Super Bowl. E se a América não tivesse nenhum imigrante naquele domingo abençoado?
Eu acho que para muitos americanos, especialmente aqueles que aplaudem 40 milhões de pessoas sendo presas e deportadas com toda a violência que isso exige, existe uma desconexão. Uma falha em perceber o quanto os imigrantes importam para suas vidas diárias. Para sua capacidade de aproveitar seus dias.
Então talvez devêssemos ajudá-los a entender.
Talvez devêssemos dar a eles um Super Bowl sem imigrantes.
Sem imigrantes indocumentados. Sem imigrantes documentados. Apenas um Super Bowl no futuro que Trump, Stephen Miller e MAGA dizem que querem. Sem imigrantes por perto. Nenhum. Vamos ver como isso se parece no domingo favorito da América.
Agora, se você é imigrante, especialmente indocumentado, você provavelmente não está sentado em uma pilha de dinheiro que permite faltar ao trabalho. Eu sei disso. E sei que é muito pedir que você ajude a abrir os olhos de um país que está te tratando assim agora.
Mas estou pedindo mesmo assim.
Eu agradeceria. Agradeceria se você mostrasse aos meus compatriotas americanos o que eles se recusam a ver. Deixe-os testemunhar a utilidade, já que parecem não conseguir reconhecer a humanidade.
Seria algo grande. Um Super Bowl sem imigrantes.
Se você é imigrante, documentado ou indocumentado, e puder, peço que não vá trabalhar no domingo do Super Bowl.
Não para causar caos. Não para machucar ninguém. Mas para dizer a verdade.
Deixe a América ver como realmente é um Super Bowl sem imigrantes.
Compartilhe isso. Faça um vídeo. Conte para seus amigos e família. Passe adiante.
Um Super Bowl sem imigrantes pode acordar a América.
Yon Super Bowl San Imigran
Haitian Creole / Kreyòl Ayisyen
Amerik pa mache ak Dunkin. Li mache ak moun. E plizyè dizèn milyon nan moun sa yo se imigran. Anpil nan yo san papye.
Men sa m konprann sou lavi. Ou pa konnen sa w genyen jiskaske li ale.
Dis jou apati jodi a, Amerik pral selebre youn nan jou ki pi enpòtan li yo. Super Bowl la. E si Amerik pa t gen okenn imigran nan dimanch espesyal sa a?
Mwen panse pou anpil Ameriken, sitou sa yo ki ap bat bravo pou 40 milyon moun pou yo arete epi depòte avèk tout vyolans sa mande, gen yon dekonneksyon. Yon echèk pou reyalize kijan imigran enpòtan pou lavi kotidyen yo. Pou kapasite yo pou jwi jounen yo.
Donk petèt nou ta dwe ede yo konprann.
Petèt nou ta dwe ba yo yon Super Bowl san imigran.
San imigran ki san papye. San imigran ki gen papye. Jis yon Super Bowl nan lavni Trump, Stephen Miller, ak MAGA di yo vle a. San imigran bò kote yo. Okenn. Ann wè kisa sa sanble nan dimanch prefere Amerik la.
Kounye a, si ou se yon imigran, sitou san papye, ou pwobableman pa chita sou yon pil lajan ki pèmèt ou pa ale travay. Mwen konnen sa. E mwen konnen se anpil mwen mande w pou ede ouvri je yon peyi ki ap trete w konsa kounye a.
Men mwen mande kanmenm.
Mwen ta apresye sa. Mwen ta apresye si ou montre Ameriken parèy mwen yo sa yo refize wè. Kite yo wè itilite a, paske yo sanble pa ka rekonèt imanite a.
Li ta yon gwo bagay. Yon Super Bowl san imigran.
Si ou se yon imigran, avèk papye oswa san papye, e ou kapab, mwen mande w pou pa ale travay dimanch Super Bowl la.
Pa pou kreye kaos. Pa pou blese pèsonn. Men pou di verite a.
Kite Amerik wè kisa yon Super Bowl san imigran vrèman sanble.
Pataje sa. Fè yon videyo. Di zanmi w ak fanmi w. Pase l bay lòt moun.
Yon Super Bowl san imigran ta ka reveye Amerik.
प्रवासियों के बिना एक सुपर बाउल
Hindi / हिन्दी
अमेरिका डंकिन पर नहीं चलता। यह लोगों पर चलता है। और उन लोगों में से करोड़ों प्रवासी हैं। उनमें से कई बिना दस्तावेज़ों के हैं।
जीवन के बारे में मैं यह समझता हूं। जब तक कुछ खो न जाए, आप नहीं जानते कि आपके पास क्या है।
आज से दस दिन बाद, अमेरिका अपने सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक मनाएगा। सुपर बाउल। क्या होगा अगर उस विशेष रविवार को अमेरिका में कोई प्रवासी न हो?
मुझे लगता है कि बहुत से अमेरिकियों के लिए, विशेष रूप से जो 4 करोड़ लोगों को पकड़कर हिंसक तरीके से निर्वासित करने का समर्थन कर रहे हैं, एक विच्छेद है। यह समझने में विफलता कि प्रवासी उनके दैनिक जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। उनके दिनों का आनंद लेने की क्षमता में।
तो शायद हमें उन्हें समझने में मदद करनी चाहिए।
शायद हमें उन्हें प्रवासियों के बिना एक सुपर बाउल देना चाहिए।
बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासी नहीं। दस्तावेज़ वाले प्रवासी नहीं। बस एक सुपर बाउल उस भविष्य में जो ट्रम्प, स्टीफन मिलर और MAGA कहते हैं कि वे चाहते हैं। आसपास कोई प्रवासी नहीं। कोई नहीं। देखते हैं कि अमेरिका के पसंदीदा रविवार को यह कैसा दिखता है।
अब, अगर आप एक प्रवासी हैं, विशेष रूप से बिना दस्तावेज़ के, तो शायद आपके पास इतना पैसा नहीं है कि काम छोड़ सकें। मैं यह जानता हूं। और मैं जानता हूं कि एक ऐसे देश की आंखें खोलने में मदद करने के लिए कहना बहुत बड़ी बात है जो अभी आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है।
लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं।
मैं आभारी रहूंगा। मैं आभारी रहूंगा अगर आप मेरे साथी अमेरिकियों को वह दिखाएं जो वे देखने से इनकार करते हैं। उन्हें उपयोगिता का गवाह बनने दें, क्योंकि वे मानवता को पहचानने में असमर्थ लगते हैं।
यह एक बड़ी बात होगी। प्रवासियों के बिना एक सुपर बाउल।
अगर आप प्रवासी हैं, दस्तावेज़ों के साथ या बिना, और आप सक्षम हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सुपर बाउल रविवार को काम पर न जाएं।
अराजकता फैलाने के लिए नहीं। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। बल्कि सच बोलने के लिए।
अमेरिका को देखने दें कि प्रवासियों के बिना सुपर बाउल वास्तव में कैसा दिखता है।
इसे साझा करें। एक वीडियो बनाएं। अपने दोस्तों और परिवार को बताएं। इसे आगे बढ़ाएं।
प्रवासियों के बिना एक सुपर बाउल अमेरिका को जगा सकता है।